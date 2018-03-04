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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2090209120922093 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 746 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 181 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 78 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 110 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 202 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 175 Всього голосів : 746 Додано: Нед 04 бер, 2018 20:34 qwe_ua написав: ruvex написав: Перевыпустили по сроку, она же не на всю жизнь одна. Что это меняет?

Изначально был депозитный. Все время были депозиты, есть пока и сейчас.

Сняли за годовое обслуживание карты на третьем году ее жизни. Она заканчивается в этом году.

Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии. Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии.



Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу.

Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно.

Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.



Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.



п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.



Срезюмирую ситуацию. В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка. Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу.Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно.Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 5905 З нами з: 03.11.08 Подякував: 327 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24 PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе. Cler

Повідомлень: 1886 З нами з: 15.07.14 Подякував: 136 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 бер, 2018 16:57 Cler написав: PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе. , опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе.



В 15.30 делал платеж ещё работало. В 15.30 делал платеж ещё работало. Ratatui

Повідомлень: 5183 З нами з: 30.11.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 465 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2090209120922093 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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