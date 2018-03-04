qwe_ua написав:ruvex написав:Перевыпустили по сроку, она же не на всю жизнь одна. Что это меняет?
Изначально был депозитный. Все время были депозиты, есть пока и сейчас.
Сняли за годовое обслуживание карты на третьем году ее жизни. Она заканчивается в этом году.
Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии.
Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу.
Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно.
Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.
Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.
п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.
Срезюмирую ситуацию. В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка.