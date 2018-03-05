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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2090209120922093

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 20:34

  qwe_ua написав:
ruvex написав:Перевыпустили по сроку, она же не на всю жизнь одна. Что это меняет?
Изначально был депозитный. Все время были депозиты, есть пока и сейчас.
Сняли за годовое обслуживание карты на третьем году ее жизни. Она заканчивается в этом году.

Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии.


Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу.
Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно.
Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.

Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.

п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.

Срезюмирую ситуацию. В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:24

PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе.
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:57

  Cler написав:PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе.


В 15.30 делал платеж ещё работало.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:58

Перечислял в субботу деньги с карты, дошли мгновенно, НО: они до сих пор не проведены по карте, в блокировке. Почему так?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:02

  ishvara написав:Перечислял в субботу деньги с карты, дошли мгновенно, НО: они до сих пор не проведены по карте, в блокировке. Почему так?


Не волнуйтесь. У меня ещё от 27-28 февраля висят в блоке. Вам не.вернут это точно :o
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 18:15

  Ratatui написав:
  ishvara написав:Перечислял в субботу деньги с карты, дошли мгновенно, НО: они до сих пор не проведены по карте, в блокировке. Почему так?


Не волнуйтесь. У меня ещё от 27-28 февраля висят в блоке. Вам не.вернут это точно :o

Понятно. А что у них регламента никакого нет?
ishvara
 
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