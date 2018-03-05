Додано: Нед 04 бер, 2018 20:34

qwe_ua написав: ruvex написав: Перевыпустили по сроку, она же не на всю жизнь одна. Что это меняет?

Изначально был депозитный. Все время были депозиты, есть пока и сейчас.

Сняли за годовое обслуживание карты на третьем году ее жизни. Она заканчивается в этом году.

Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии. Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии.

Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу.Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно.Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка.