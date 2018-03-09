ruvex написав:Перевыпустили по сроку, она же не на всю жизнь одна. Что это меняет? Изначально был депозитный. Все время были депозиты, есть пока и сейчас. Сняли за годовое обслуживание карты на третьем году ее жизни. Она заканчивается в этом году.
Ничего не меняет, надо было получить бесплатную, отказаться от платной и писать на возврат комиссии.
Карту мне выдали, как бесплатную. Ни при ее получении ни за два года ее использования комиссию я не платил ни разу. Отказаться от платной когда, сейчас, по истечении двух лет? Не проблема конечно. Если бы данный вопрос возник два года назад при ее получении - так бы и сделал.
Платными согласно тарифов я вижу только 3 вида дополнительных. Обслуживание основной входит до стоимости обсл. тарифа счета.
п.с. Достал с архива прошлую, первую карту, она также была именной и никаких комиссий за нее также оплачено не было.
Срезюмирую ситуацию. В конце концов, при открытии карты менеджер должен сообщить клиенту, что карта платная, если клиент не заказывал подобную карту. Клиент решит получать или отказываться от нее. Если же карта была бесплатной в течении двух лет и на протяжении всего срока аналогичная предыдущая карта также была бесплатной, то на лицо мошеннические действия со стороны банка.
PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе.
Cler написав:PUMB, опять не приходят одноразовые пароли по операциям в ПУМБ-онлайн. При этом онлайн-чат не работает и получить помощи от банка невозможно. Предвидя Ваш ответ о том что у Вас всё хорошо (я таких за последние полгода получила уже около десяти), а проблемы в моём телефоне или операторе сообщаю Вам что непосредственно перед попыткой совершить операцию в ПУМБ-онлайн я получила одноразовые пароли по операциям в ИБ ВТБ и Альфа-Банка. Аналогичная ситуация также была и на прошлой неделе.
ishvara написав:Перечислял в субботу деньги с карты, дошли мгновенно, НО: они до сих пор не проведены по карте, в блокировке. Почему так?
Не волнуйтесь. У меня ещё от 27-28 февраля висят в блоке. Вам не.вернут это точно
Ага, по ходу не в мене одного така проблема.
В суботу 03.09 на валютну картку відправив перевод. В Понеділок 05.09 приходить від ПУМБ смс де вказана сума яка надійшла але баланс і доступна сума не змінилась. До 05.09 в кабінеті ця сума надходження була в блокованих видна а з вчорашнього дня її там нема, і доступні кошти теж не обновились, в історії теж нема операції з цією сумою, наче нічого і не надходило...
Якось пару останніх місяців почав помічати що банк довше обробляє надходження, він і раніше робив це довше наприклад за приватбанка але ну не настільки!!!