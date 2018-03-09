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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:29
Re: ПУМБ
В дополнение к эпопее со страховками по КК "Все можу": захожу в выписку по счету кредитки в Пумб-онлайн, смотрю списание какие-то, кредитка в грейсе погашена в ноль. Звонок в КЦ с вопросом что это? Это списания страховки жизни 1,2%, говорю, так отключена же еще в мае 2017 (с боями), в общем я этих сумм не вижу в выписке, прислал мне оператор КЦ их выписку на почту, читаю и офигеваю "ITM Balance Insurance (без карточки)". К чести сотрудницы отделения, создала заявку и приложила скрины списания страховок. В общем по сто раз перепроверяйте Пумб, суммы то смешные, но сам факт что втупую списывают и этого нет в выписке, с миру по нитке, как говорится. В понедельник глянем, что дальше.
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:34
Re: ПУМБ
Так видите или нет?
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52
Re: ПУМБ
Суммы в выписке доступные мне в Пумб-онлайн с назн. платежа только списание % по КК, а в выписке которую мне прислал сотр. КЦ на личную почту - списание суммы страховки (этой операции в выписке доступной мне нет, ее и в отделении нашла сотрудница не сразу, а в какой-то другой программе).
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:17
Re: ПУМБ
В веб версии иб для кредитной карты есть история операций, в самом низу страницы, а есть "выписка" за период (формирует PDF).
Вы где именно смотрите?
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:42
Я смотрел в истории операций, там этих операций нет, а в выписке за период есть. Тем не менее 29.06.2017 мне вернули сумму излишне списанных средств за май 2017 (страховку 1,2%), а уже 30.06.2017 списали страховку за июнь и последующие месяцы как оказалось. При том что страховая расторгла договор 16.05.2017. А во вкладке кредитной карты в ИБ в графе страховки - пусто.
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:56
Re: ПУМБ
Ну если тогда вернули, то и сейчас вернут.
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