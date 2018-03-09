Додано: Суб 10 бер, 2018 14:29

В дополнение к эпопее со страховками по КК "Все можу": захожу в выписку по счету кредитки в Пумб-онлайн, смотрю списание какие-то, кредитка в грейсе погашена в ноль. Звонок в КЦ с вопросом что это? Это списания страховки жизни 1,2%, говорю, так отключена же еще в мае 2017 (с боями), в общем я этих сумм не вижу в выписке, прислал мне оператор КЦ их выписку на почту, читаю и офигеваю "ITM Balance Insurance (без карточки)". К чести сотрудницы отделения, создала заявку и приложила скрины списания страховок. В общем по сто раз перепроверяйте Пумб, суммы то смешные, но сам факт что втупую списывают и этого нет в выписке, с миру по нитке, как говорится. В понедельник глянем, что дальше.