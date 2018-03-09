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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2091209220932094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:29

Re: ПУМБ

В дополнение к эпопее со страховками по КК "Все можу": захожу в выписку по счету кредитки в Пумб-онлайн, смотрю списание какие-то, кредитка в грейсе погашена в ноль. Звонок в КЦ с вопросом что это? Это списания страховки жизни 1,2%, говорю, так отключена же еще в мае 2017 (с боями), в общем я этих сумм не вижу в выписке, прислал мне оператор КЦ их выписку на почту, читаю и офигеваю "ITM Balance Insurance (без карточки)". К чести сотрудницы отделения, создала заявку и приложила скрины списания страховок. В общем по сто раз перепроверяйте Пумб, суммы то смешные, но сам факт что втупую списывают и этого нет в выписке, с миру по нитке, как говорится. В понедельник глянем, что дальше.
Rodal
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:34

Re: ПУМБ

Rodal написав:захожу в выписку по счету кредитки в Пумб-онлайн, смотрю списание какие-то
....
в общем я этих сумм не вижу в выписке,

Так видите или нет?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 14:52

Re: ПУМБ

Суммы в выписке доступные мне в Пумб-онлайн с назн. платежа только списание % по КК, а в выписке которую мне прислал сотр. КЦ на личную почту - списание суммы страховки (этой операции в выписке доступной мне нет, ее и в отделении нашла сотрудница не сразу, а в какой-то другой программе).
Rodal
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:17

Re: ПУМБ

В веб версии иб для кредитной карты есть история операций, в самом низу страницы, а есть "выписка" за период (формирует PDF).


Вы где именно смотрите?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:42

  qwe_ua написав:В веб версии иб для кредитной карты есть история операций, в самом низу страницы, а есть "выписка" за период (формирует PDF).


Вы где именно смотрите?

Я смотрел в истории операций, там этих операций нет, а в выписке за период есть. Тем не менее 29.06.2017 мне вернули сумму излишне списанных средств за май 2017 (страховку 1,2%), а уже 30.06.2017 списали страховку за июнь и последующие месяцы как оказалось. При том что страховая расторгла договор 16.05.2017. А во вкладке кредитной карты в ИБ в графе страховки - пусто.
Rodal
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:56

Re: ПУМБ

Ну если тогда вернули, то и сейчас вернут.
qwe_ua
 
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