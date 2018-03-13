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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2092209320942095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:49

  qwe_ua написав:
Cler написав:возможно, но странно почему вдруг телефон изменил алгоритм отображения СМС - а может это зависеть от оператора?...

Андроид обновился, приложение для смс?

это добрая старая кнопочная Нокиа у которой в настройках ничего не менялось с момента покупки...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:01

Re: ПУМБ

Cler написав:это добрая старая кнопочная Нокиа у которой в настройках ничего не менялось с момента покупки...


Тогда странно :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:08

  qwe_ua написав:
Cler написав:это добрая старая кнопочная Нокиа у которой в настройках ничего не менялось с момента покупки...

Тогда странно :)

до похода в банк я даже и не знала что кроме папки "принятые" и "отправленные" в моём телефоне есть ещё и папка "запрещённые сообщения" - туда ничего ни попадало за 5 лет, а с прошлого месяца в неё стали попадать одноразовые пароли от ПУМБа, но при этом пароли от ВТБ и Альфы приходят как обычно в папку "принятые" - прямо мистика какая-то...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:19

Re: ПУМБ

Добрый день.
Решил занести валюту на депо и хочу совета бывалых как лучше чтобы не платить лишние деньги/комиссии)
Планирую вначале открыть депозит "Свободный" на 100 дол и получить при этом бесплатно на год пакет "Депозитный" и доступ к ПУМБ-online.
А уже после этого вношу на карту/счет основную сумму и открываю через ИБ уже тот депозит который хочу, при этом еще и получаю надбавку за открытие через ИБ.
Ваши замечания?
От смс-информирования за 60грн/год можно отказаться в отделении?
Через год можно будет перевыпустить карту в этом тарифе если будут действующие депозиты?
Всем спасибо
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:23

  motosmile написав:Добрый день.
Решил занести валюту на депо и хочу совета бывалых как лучше чтобы не платить лишние деньги/комиссии)
Планирую вначале открыть депозит "Свободный" на 100 дол и получить при этом бесплатно на год пакет "Депозитный" и доступ к ПУМБ-online.
А уже после этого вношу на карту/счет основную сумму и открываю через ИБ уже тот депозит который хочу, при этом еще и получаю надбавку за открытие через ИБ.
Ваши замечания?
От смс-информирования за 60грн/год можно отказаться в отделении?
Через год можно будет перевыпустить карту в этом тарифе если будут действующие депозиты?
Всем спасибо

Чому на год?
Пакет депозитний діє і без карти...але карту перевипускають при діючому депо. Без СМС пакет безкоштовний.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:30

  motosmile написав:Добрый день.
Решил занести валюту на депо и хочу совета бывалых как лучше чтобы не платить лишние деньги/комиссии)
Планирую вначале открыть депозит "Свободный" на 100 дол и получить при этом бесплатно на год пакет "Депозитный" и доступ к ПУМБ-online.
А уже после этого вношу на карту/счет основную сумму и открываю через ИБ уже тот депозит который хочу, при этом еще и получаю надбавку за открытие через ИБ.
Ваши замечания?
От смс-информирования за 60грн/год можно отказаться в отделении?
Через год можно будет перевыпустить карту в этом тарифе если будут действующие депозиты?
Всем спасибо

второй депозит можно открыть и в отделении, так как при его открытии тоже получите надбавку, так как уже будете иметь действующий депозит... сегодня была в отделении и они сказали что СМС в пакете депозитный бесплатные, но будут приходить только по операциям зачисления денег на счёт, а по расходным операциям надо смотреть в ИБ... в тарифе депозитный перевыпустите карту бесплатно и через год и через два при наличии действующих депозитов - мне уже перевыпускали карту 4 раза...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:32

Re: ПУМБ

Спасибо, согласен, "затупил", не знаю чего это в голову пришло)
Ну а в остальном по порядку действий вы согласны или можете еще чего посоветовать?)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:34

Подскажите, кто пользуется соломандры.
Снятие наличных 0.
как их вернуть и остановить проценты:

1. Погасить наличные.
2. Погасить наличные + платеж льготного периода
3. Погасить все (наличные, льготные и текущие траты) в 0
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:43

Andi_30
придется погасить практически всё
qwe_ua
 
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