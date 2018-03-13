это добрая старая кнопочная Нокиа у которой в настройках ничего не менялось с момента покупки...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:49
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:01
Re: ПУМБ
Тогда странно
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:08
до похода в банк я даже и не знала что кроме папки "принятые" и "отправленные" в моём телефоне есть ещё и папка "запрещённые сообщения" - туда ничего ни попадало за 5 лет, а с прошлого месяца в неё стали попадать одноразовые пароли от ПУМБа, но при этом пароли от ВТБ и Альфы приходят как обычно в папку "принятые" - прямо мистика какая-то...
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:19
Re: ПУМБ
Добрый день.
Решил занести валюту на депо и хочу совета бывалых как лучше чтобы не платить лишние деньги/комиссии)
Планирую вначале открыть депозит "Свободный" на 100 дол и получить при этом бесплатно на год пакет "Депозитный" и доступ к ПУМБ-online.
А уже после этого вношу на карту/счет основную сумму и открываю через ИБ уже тот депозит который хочу, при этом еще и получаю надбавку за открытие через ИБ.
Ваши замечания?
От смс-информирования за 60грн/год можно отказаться в отделении?
Через год можно будет перевыпустить карту в этом тарифе если будут действующие депозиты?
Всем спасибо
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:23
Чому на год?
Пакет депозитний діє і без карти...але карту перевипускають при діючому депо. Без СМС пакет безкоштовний.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:30
второй депозит можно открыть и в отделении, так как при его открытии тоже получите надбавку, так как уже будете иметь действующий депозит... сегодня была в отделении и они сказали что СМС в пакете депозитный бесплатные, но будут приходить только по операциям зачисления денег на счёт, а по расходным операциям надо смотреть в ИБ... в тарифе депозитный перевыпустите карту бесплатно и через год и через два при наличии действующих депозитов - мне уже перевыпускали карту 4 раза...
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:32
Re: ПУМБ
Спасибо, согласен, "затупил", не знаю чего это в голову пришло)
Ну а в остальном по порядку действий вы согласны или можете еще чего посоветовать?)
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:34
Подскажите, кто пользуется соломандры.
Снятие наличных 0.
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1. Погасить наличные.
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3. Погасить все (наличные, льготные и текущие траты) в 0
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