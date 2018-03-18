Додано: Пон 12 бер, 2018 15:19

Добрый день.

Решил занести валюту на депо и хочу совета бывалых как лучше чтобы не платить лишние деньги/комиссии)

Планирую вначале открыть депозит "Свободный" на 100 дол и получить при этом бесплатно на год пакет "Депозитный" и доступ к ПУМБ-online.

А уже после этого вношу на карту/счет основную сумму и открываю через ИБ уже тот депозит который хочу, при этом еще и получаю надбавку за открытие через ИБ.

Ваши замечания?

От смс-информирования за 60грн/год можно отказаться в отделении?

Через год можно будет перевыпустить карту в этом тарифе если будут действующие депозиты?

Всем спасибо