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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:37
ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?!
переходи на вайбер или пуши шоли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:45
clientage написав:
ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?!
переходи на вайбер или пуши шоли
Нафиг, и Вайбер, и пуши.
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:46
clientage написав:
ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?!
переходи на вайбер или пуши шоли
на прошлой неделе была аналогичная проблема, даже зашёл по этому поводу в банк: проверте у себя в телефоне папку "Запрещённвые сообщения" - с некоторых пор в некоторых моделях телефонов СМСки от ПУМБа стали поступать в эту папку...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:47
qwe_ua написав: clientage написав:
ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?!
переходи на вайбер или пуши шоли
Нафиг, и Вайбер, и пуши.
Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин
Ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:52
clientage написав:
Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин
Ганьба!
Мне всё пришло, водафон.
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:54
Тракторист написав:
проверте у себя в телефоне папку "Запрещённвые сообщения"
да проверил, нема у меня ничего в Черном списке, да и вкл. уведомление на попадание туда сообщений... от кагора
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:55
qwe_ua написав: clientage написав:
Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин
Ганьба!
Мне всё пришло, водафон.
Советуете быро сменить номер на Водафон?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56
clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?
Не, не стоит
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08
qwe_ua написав:
clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?
Не, не стоит
Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:36
clientage написав: qwe_ua написав:
clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?
Не, не стоит
Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш
ну может быть у них сегодня те дни...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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