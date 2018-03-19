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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2094209520962097>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:37

ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?! :evil:
переходи на вайбер или пуши шоли :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:45

Re: ПУМБ

clientage написав:ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?! :evil:
переходи на вайбер или пуши шоли :idea:
Нафиг, и Вайбер, и пуши.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:46

  clientage написав:ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?! :evil:
переходи на вайбер или пуши шоли :idea:

на прошлой неделе была аналогичная проблема, даже зашёл по этому поводу в банк: проверте у себя в телефоне папку "Запрещённвые сообщения" - с некоторых пор в некоторых моделях телефонов СМСки от ПУМБа стали поступать в эту папку...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:47

  qwe_ua написав:
clientage написав:ПУМБааа, у тебя СМСки для 3Д-сек по 5..7мин не приходят (КС)!!
Доколе?! :evil:
переходи на вайбер или пуши шоли :idea:
Нафиг, и Вайбер, и пуши.

Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл :mrgreen:
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин :mrgreen: Ганьба! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:52

Re: ПУМБ

clientage написав:Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл :mrgreen:
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин :mrgreen: Ганьба! :evil:

Мне всё пришло, водафон.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:54

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:проверте у себя в телефоне папку "Запрещённвые сообщения"

да проверил, нема у меня ничего в Черном списке, да и вкл. уведомление на попадание туда сообщений... от кагора :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:55

  qwe_ua написав:
clientage написав:Ну хай тада хоть на собаках, но пароля вот до сих пор нет
Уже батарею и... в уксусе помыл :mrgreen:
Сначала не выдержал и через 3мин сделал повторный манисенд. Фиг. Опять перегрузил тел, почистил СМСки... нема. Отклонил операцию и через +5мин прилетело сразу 2 СМСки. Лааана, я 3й манисенд затулил... вот жду уже 17мин :mrgreen: Ганьба! :evil:

Мне всё пришло, водафон.

Советуете быро сменить номер на Водафон?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:56

Re: ПУМБ

clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?

Не, не стоит :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:08

  qwe_ua написав:
clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?

Не, не стоит :D

Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:36

  clientage написав:
  qwe_ua написав:
clientage написав:Советуете быро сменить номер на Водафон?

Не, не стоит :D

Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш

ну может быть у них сегодня те дни... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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