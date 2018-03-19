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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2094209520962097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:37

  Тракторист написав:
  clientage написав:Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш

ну может быть у них сегодня те дни... :mrgreen:

похоже
3я СМСка так и не пришла. мож карту уже локанули :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:51

  clientage написав:
  Тракторист написав:
  clientage написав:Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш

ну может быть у них сегодня те дни... :mrgreen:

похоже
3я СМСка так и не пришла. мож карту уже локанули :evil:

что касается их 3д-защиты, то давеча обнаружил, что при покупке билетов на Ryanair покупка прошла без этой панельки, но зато при оплате счетов Киевэнерго через сервис ПУМБа PayHub нужно было вводить пароли 3д-защиты, что мне кажется не вполне логичным... а ещё не могу понять зачем надо вводить одноразовый пароль 3д-защиты вслепую... :D
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:54

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:Ryanair покупка прошла без этой панельки

А это эквайер выбирает, использовать или нет. Некоторые считают, что нет смысла вас проверять, потом найдут, если что.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:55

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:вводить одноразовый пароль 3д-защиты вслепую...

..видимо они тестируют криворукость клиентов ))
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:00

  qwe_ua написав:
  Тракторист написав:Ryanair покупка прошла без этой панельки

А это эквайер выбирает, использовать или нет. Некоторые считают, что нет смысла вас проверять, потом найдут, если что.

а если что по оплате Киевэнерго, то думаете нельзя найти с учётом того что лицевые счета чётко привязаны к конкретным физическим лицам и учитывая тот факт, что Киевэнерго и ПУМБ принадлежат одному человеку?... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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