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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:37
Тракторист написав: clientage написав:
Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш
ну может быть у них сегодня те дни...
похоже
3я СМСка так и не пришла. мож карту уже локанули
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:51
clientage написав: Тракторист написав: clientage написав:
Ну пяток паролей от др. банок поприходило нормально, и до и после ПУМБы
Вот гадёнышшш
ну может быть у них сегодня те дни...
похоже
3я СМСка так и не пришла. мож карту уже локанули
что касается их 3д-защиты, то давеча обнаружил, что при покупке билетов на Ryanair покупка прошла без этой панельки, но зато при оплате счетов Киевэнерго через сервис ПУМБа PayHub нужно было вводить пароли 3д-защиты, что мне кажется не вполне логичным... а ещё не могу понять зачем надо вводить одноразовый пароль 3д-защиты вслепую...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:54
Тракторист написав:
Ryanair покупка прошла без этой панельки
А это эквайер выбирает, использовать или нет. Некоторые считают, что нет смысла вас проверять, потом найдут, если что.
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 бер, 2018 14:55
Тракторист написав:
вводить одноразовый пароль 3д-защиты вслепую...
..видимо они тестируют криворукость клиентов ))
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:00
qwe_ua написав: Тракторист написав:
Ryanair покупка прошла без этой панельки
А это эквайер выбирает, использовать или нет. Некоторые считают, что нет смысла вас проверять, потом найдут, если что.
а если что по оплате Киевэнерго, то думаете нельзя найти с учётом того что лицевые счета чётко привязаны к конкретным физическим лицам и учитывая тот факт, что Киевэнерго и ПУМБ принадлежат одному человеку?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Тракторист
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:12
Тракторист написав:
а если что по оплате Киевэнерго, то думаете нельзя найти с учётом того что лицевые счета чётко привязаны к конкретным физическим лицам и учитывая тот факт, что Киевэнерго и ПУМБ принадлежат одному человеку?...
Найдут
Но если не спрашивать, то по чужим картам эмитенты могут отказывать, т.к. операция рисковая.
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qwe_ua
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:39
qwe_ua написав: Тракторист написав:
а если что по оплате Киевэнерго, то думаете нельзя найти с учётом того что лицевые счета чётко привязаны к конкретным физическим лицам и учитывая тот факт, что Киевэнерго и ПУМБ принадлежат одному человеку?...
Найдут
Но если не спрашивать, то по чужим картам эмитенты могут отказывать, т.к. операция рисковая.
ну ладно Киевэнерго, там сейчас суммы в тысячах гривен, но зачем городить такие сложные защиты по операциям до 10 грн. - оплачивал на этой неделе ПУМБовской картой Вега-телеком (тоже принадлежит Ахметову) 7,50 грн. и там тоже не обошлось без 3д-защиты... причем требует введения пароля при оплате через PayHub, а если выбрать оплату через сервис Портмоне, то тот же платёж проходит без подтверждения 3д-паролем...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:29
Друзья, а кб кому то уже пришёл?
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big539
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:33
big539 написав:
Друзья, а кб кому то уже пришёл?
За що...по якій карті?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:34
Ну по груше
Всё просто.
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big539
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