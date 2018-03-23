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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2095209620972098

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:40

  big539 написав:Ну по груше :oops:

Немає на хазяйстві. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:50

Re: ПУМБ

big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:16

Re: ПУМБ

Видать прикрутили "стоп-свинорыл".
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03

Re: ПУМБ

kolyuchy написав:
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
где тратили? какие магазины?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:41

Re: ПУМБ

big539 написав:
kolyuchy написав:
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
где тратили? какие магазины?
все по условиям карты - супермаркеты продуктовые
kolyuchy
 
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  #<1 ... 2095209620972098
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