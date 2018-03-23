Немає на хазяйстві.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:50
Re: ПУМБ
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:16
Re: ПУМБ
Видать прикрутили "стоп-свинорыл".
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03
Re: ПУМБ
где тратили? какие магазины?
Всё просто.
Додано: Суб 24 бер, 2018 07:41
Re: ПУМБ
все по условиям карты - супермаркеты продуктовые
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