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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:50
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
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kolyuchy
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:16
Видать прикрутили "стоп-свинорыл".
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alex_b
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Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03
kolyuchy написав:
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
где тратили? какие магазины?
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 07:41
big539 написав: kolyuchy написав:
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой
где тратили? какие магазины?
все по условиям карты - супермаркеты продуктовые
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kolyuchy
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Додано: Суб 24 бер, 2018 10:17
очень странно. Я скуплялся пару раз в Метро и до сих пор нету плюшки...
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 10:36
за метро должны начислять
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kolyuchy
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