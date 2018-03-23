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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:07
Боже, шо тут происходит?..
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14
big539 написав:
Боже, шо тут происходит?..
Люди с голодухи уже друг на друга кидаются
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:21
больше на пауков в банке похоже
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:28
Метровский свинорыл это круче свинорылого кассира атб.
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alex_b
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