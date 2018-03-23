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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2096209720982099

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:29

  BBC написав:
  big539 написав:естественно. За предыдущие месяцы всё нормально же. Чего это с ними в этот раз? Сразу поясню - не свинорылил. Честно покупал продукты в Метро.

Да ну? Уважаемый свинорыл со стажем решил шифроваться?


Скромным стал. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:07

Боже, шо тут происходит?.. :roll:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14

  big539 написав:Боже, шо тут происходит?.. :roll:

Люди с голодухи уже друг на друга кидаются :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:19

  big539 написав:Боже, шо тут происходит?.. :roll:


Собрание свинорылов. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:21

больше на пауков в банке похоже :roll:
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:25

  big539 написав:больше на пауков в банке похоже :roll:


Свинорылы просто не видят минимальных закупок в Метро. Всё оптом и побольше.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:28

Re: ПУМБ

Метровский свинорыл это круче свинорылого кассира атб.
alex_b
 
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