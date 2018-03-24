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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:07
Боже, шо тут происходит?..
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14
big539 написав:
Боже, шо тут происходит?..
Люди с голодухи уже друг на друга кидаются
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:21
больше на пауков в банке похоже
Всё просто.
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big539
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:28
Метровский свинорыл это круче свинорылого кассира атб.
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alex_b
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Додано: Нед 25 бер, 2018 01:25
ПУМБа, віддай гроші Бігу!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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