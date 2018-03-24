Скромным стал.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 11:29
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14
Всё IMHO
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:25
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:28
Re: ПУМБ
Метровский свинорыл это круче свинорылого кассира атб.
Додано: Нед 25 бер, 2018 01:25
ПУМБа, віддай гроші Бігу!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:59
Re: ПУМБ
тихо, тихо. Всё в порядке. Не надо помощи, всем спасибо.
Всё просто.
реклама
|