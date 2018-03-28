Розділ 2
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:32
Розділ 2
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:03
Подскажите, на какой день проведутся операции по счету кредитки (Все можу):
1) перевод с карты на карту сервисом ПУМБА
2) пополнение картой другого банка через ИБ
Хочу погасить кредитку, этими сервисами надо гасить за сколько дней до даты?
Додано: Вів 27 бер, 2018 11:52
Re: ПУМБ
Коллеги, ответ от банка должен быть в течении 30 рабочих дней и не более 45?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:02
обычно банк отвечает на вопросы в течении рабочей недели. по неудобным вопросам могут затягивать ответ, но в случае если более чем на 30 дней они вам должны сообщить, что на ответ требуется дополнительное время...
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:22
Банк виділив 2000 бонусних гривень на покупки в Ельдорадо.
Обіцяє типу розстрочку 6 місяців.
Як це працює?
Може шановний Представник банки розтлумачить?
Прислали якийсь код...до картки, куди його вводити?
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:43
Re: ПУМБ
это накивалово. Шоб потратить эти 2000,надо взять какого то гафна ИЗ СПИСКА тысяч на 20 гривен.
Всё просто.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:47
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте ПУМБа не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52
Добрий день!
Ельдорадо э нашим партнером. Стосовно бонусів на покупки у цій мережі ви можете дізнатись інформацію безпосередньо у представників Ельдорадо.
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