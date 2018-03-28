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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2097209820992100

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:32

  J написав:
  kolyuchy написав:
big539 написав:Друзья, а кб кому то уже пришёл?
да 16го числа пришел кб по дбайлывой

это дебетка ?

https://retail.pumb.ua/Content/CmsFile/ ... %D1%8F.pdf
Розділ 2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:03

Подскажите, на какой день проведутся операции по счету кредитки (Все можу):
1) перевод с карты на карту сервисом ПУМБА
2) пополнение картой другого банка через ИБ

Хочу погасить кредитку, этими сервисами надо гасить за сколько дней до даты?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:06

Sergion
до 18:00 день в день должно.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:52

Re: ПУМБ

Коллеги, ответ от банка должен быть в течении 30 рабочих дней и не более 45?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:02

  ruvex написав:Коллеги, ответ от банка должен быть в течении 30 рабочих дней и не более 45?

обычно банк отвечает на вопросы в течении рабочей недели. по неудобным вопросам могут затягивать ответ, но в случае если более чем на 30 дней они вам должны сообщить, что на ответ требуется дополнительное время...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:22

Банк виділив 2000 бонусних гривень на покупки в Ельдорадо.
Обіцяє типу розстрочку 6 місяців.
Як це працює?
Може шановний Представник банки розтлумачить?
Прислали якийсь код...до картки, куди його вводити?
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:43

Re: ПУМБ

это накивалово. Шоб потратить эти 2000,надо взять какого то гафна ИЗ СПИСКА тысяч на 20 гривен.
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:47

Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте ПУМБа не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:52

  Квесторе_поверніться написав:Банк виділив 2000 бонусних гривень на покупки в Ельдорадо.
Обіцяє типу розстрочку 6 місяців.
Як це працює?
Може шановний Представник банки розтлумачить?
Прислали якийсь код...до картки, куди його вводити?


Добрий день!
Ельдорадо э нашим партнером. Стосовно бонусів на покупки у цій мережі ви можете дізнатись інформацію безпосередньо у представників Ельдорадо.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 2097209820992100
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