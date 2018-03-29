la9
неа
зы: ну с обычных нет, депозитны, зарплатных. Может и есть какие-то, но я таких пока не встречал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:09
la9
неа
зы: ну с обычных нет, депозитны, зарплатных. Может и есть какие-то, но я таких пока не встречал.
Востаннє редагувалось qwe_ua в П'ят 30 бер, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:58
Re: ПУМБ
С пердитных тож не берет но операция не в грейсе.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:27
Re: ПУМБ
Всемогущая.
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