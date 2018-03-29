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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2098209921002101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:09

la9
неа

зы: ну с обычных нет, депозитны, зарплатных. Может и есть какие-то, но я таких пока не встречал.
Востаннє редагувалось qwe_ua в П'ят 30 бер, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1396
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:58

Re: ПУМБ

С пердитных тож не берет но операция не в грейсе.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:10

  alex_b написав:но операция не в грейсе.

ну это смотря какая карта :mrgreen: :roll:
qwe_ua
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 16.03.10
Подякував: 193 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:27

Re: ПУМБ

Всемогущая.
alex_b
 
Повідомлень: 525
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 2098209921002101
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ПУМБ (21004)
30.03.2018 19:27
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