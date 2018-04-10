la9
неа
зы: ну с обычных нет, депозитны, зарплатных. Может и есть какие-то, но я таких пока не встречал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:09
la9
неа
зы: ну с обычных нет, депозитны, зарплатных. Может и есть какие-то, но я таких пока не встречал.
Востаннє редагувалось qwe_ua в П'ят 30 бер, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:58
Re: ПУМБ
С пердитных тож не берет но операция не в грейсе.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:27
Re: ПУМБ
Всемогущая.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:18
Re: ПУМБ
Коллеги, кто-то открывал в банке дебетные допки? Каков регламент открытия, когда проводится оплата за обслуживание?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:48
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:03
Re: ПУМБ
Интересует именно из практики. Хронология момента выдачи и оплаты за годовое обслуживание. Сразу оплата или нет? Также если именная.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 10 кві, 2018 22:05
Re: ПУМБ
По-моему, деньги сразу. Если инстант, то сразу отдадут, если именная, то через неделю
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