Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49

Тракторист написав: ruvex написав: В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой. В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?... а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?...

Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват.