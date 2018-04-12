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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2099210021012102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:13

  ruvex написав:В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.


Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49

Re: ПУМБ

  Тракторист написав:
  ruvex написав:В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?...

Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.
Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.

А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:
  ruvex написав:В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.

Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.
Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.
Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.
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ruvex
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  #<1 ... 2099210021012102
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