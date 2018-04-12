Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:13
Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49
Re: ПУМБ
Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.
Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.
А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51
Re: ПУМБ
Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.
Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.
Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.
Black Jack - White Business
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