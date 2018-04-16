Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51

Ratatui написав: ruvex написав: В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой. В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу. Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.

Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.п.с. И в заключении.Я не так часто пишу какие либо отзывы, в некоторых ветках банков не пишу вообще, хотя сотрудничаю. Когда сотрудничество и обслуживание входит в какие то рамки вменяемого, адекватного человеческого фактора - тогда и разговора нет, но здесь просто клоака "черной дыры".