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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:13
ruvex написав:
В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.
Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49
Тракторист написав: ruvex написав:
В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.
а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?...
Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.
Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.
А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51
Ratatui написав: ruvex написав:
В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.
Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.
Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.
Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.
п.с. И в заключении.
Я не так часто пишу какие либо отзывы, в некоторых ветках банков не пишу вообще, хотя сотрудничаю. Когда сотрудничество и обслуживание входит в какие то рамки вменяемого, адекватного человеческого фактора - тогда и разговора нет, но здесь просто клоака "черной дыры".
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Додано: Вів 17 кві, 2018 09:28
Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?
PUMB написав:
Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17
Re: ПУМБ
Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.
3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:34
Wolfenstein написав:
Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?
PUMB написав:
Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17
Re: ПУМБ
Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.
3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна.
уже нельзя.
теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:27
IMPRINTER написав: Wolfenstein написав:
Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?
PUMB написав:
Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17
Re: ПУМБ
Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.
3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна.
уже нельзя.
теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают.
Банка йде хибною дорогою...кожне відділення має бути як рідне....як було в покійній Платині, наприклад.
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