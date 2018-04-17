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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2099210021012102 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 746 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 181 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 78 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 110 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 202 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 175 Всього голосів : 746 Додано: Чет 12 кві, 2018 18:13 ruvex написав: В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой. В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.



Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу. Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу. Ratatui

Повідомлень: 5441 З нами з: 30.11.12 Подякував: 76 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49 Re: ПУМБ Тракторист написав: ruvex написав: В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой. В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?... а где сейчас уровень менеджеров кардинально лучше чем в ПУМБе? вам не кажется что в УБС после 2014 года уровень обслуживания упал ниже плинтуса практически повсеместно?...

Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.

Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.



А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват. Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 5999 З нами з: 03.11.08 Подякував: 333 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51 Re: ПУМБ Ratatui написав: ruvex написав: В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой. В который раз банк подтверждает свое реноме 1-го овнобанка. Горячая линия способна только на "мы не можем помочь" и зачитывания де*** опросника. Отделение же также само не в состоянии решить элементарный вопрос с картой.

Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу. Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.

Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.

Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.

Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.

п.с. И в заключении.

Я не так часто пишу какие либо отзывы, в некоторых ветках банков не пишу вообще, хотя сотрудничаю. Когда сотрудничество и обслуживание входит в какие то рамки вменяемого, адекватного человеческого фактора - тогда и разговора нет, но здесь просто клоака "черной дыры". Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.п.с. И в заключении.Я не так часто пишу какие либо отзывы, в некоторых ветках банков не пишу вообще, хотя сотрудничаю. Когда сотрудничество и обслуживание входит в какие то рамки вменяемого, адекватного человеческого фактора - тогда и разговора нет, но здесь просто клоака "черной дыры". Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 5999 З нами з: 03.11.08 Подякував: 333 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 09:28 Re: ПУМБ



PUMB написав: Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17

Re: ПУМБ



Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.



3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17Re: ПУМБЗдравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили? Wolfenstein Повідомлень: 154 З нами з: 28.11.13 Подякував: 348 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 10:34 Wolfenstein написав: Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



PUMB написав: Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17

Re: ПУМБ



Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.



3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17Re: ПУМБЗдравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



уже нельзя.

теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают. уже нельзя.теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34059 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5415 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 13:27 IMPRINTER написав: Wolfenstein написав: Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



PUMB написав: Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17

Re: ПУМБ



Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.



3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17Re: ПУМБЗдравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



уже нельзя.

теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают. уже нельзя.теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают.

Банка йде хибною дорогою...кожне відділення має бути як рідне....як було в покійній Платині, наприклад. Банка йде хибною дорогою...кожне відділення має бути як рідне....як було в покійній Платині, наприклад. Квесторе_поверніться Повідомлень: 24427 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 19:31 IMPRINTER написав: Wolfenstein написав: Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



PUMB написав: Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17

Re: ПУМБ



Здравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.



3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Додано: Пон 10 жов, 2016 15:17Re: ПУМБЗдравствуйте! Приносим извинения за доставленные неудобства.3) "Перевестись" на обслуживание в любое удобное клиенту отделение банка можно простым звонком в Call Center. надеемся, эта информация будет вам полезна. Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?



уже нельзя.

теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают. уже нельзя.теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают.



Даа, это печально.

Если бы это было для "Персон", типа там "персональный менеджер и вип обслуживание" - то еще имело бы смысл.

Хотя, когда я давно активно пользовался банком и там был старый обученный персонал, то меня и без всяких "званий" частенько даже нач.отделения обслуживала, а после их косяка (выдали с карты доллары, а списали гривнями 1 к 1, а через полчаса расчехлили свою ошибку ) появился и менеджер персональный и кассир



А так, как это реализовали теперь - мне лично этого смысл не понятен. Даа, это печально.Если бы это было для "Персон", типа там "персональный менеджер и вип обслуживание" - то еще имело бы смысл.Хотя, когда я давно активно пользовался банком и там был старый обученный персонал, то меня и без всяких "званий" частенько даже нач.отделения обслуживала, а после их косяка (выдали с карты доллары, а списали гривнями 1 к 1, а через полчаса расчехлили свою ошибку) появился и менеджер персональный и кассирА так, как это реализовали теперь - мне лично этого смысл не понятен. EKO

Повідомлень: 5296 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2687 раз. Подякували: 1412 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2099210021012102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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