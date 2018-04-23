Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:13
Да сейчас почти в любом банке бегают посоветоваться к михал иванычу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:49
Re: ПУМБ
Да конечно Вы правы, спора нет. И возможно у Вас в среднем остатке одинаково везде, но у нас ПУМБ выделяется особенно. У нас даже ТАС лучше по персоналу, хотя с него ушли менеджеры в МЕГУ. А когда сейчас ушла прошлая начальница, то в ПУМБ стало просто невообразимо. Кроме ПУМБа через объявления на заборах никто персонал не набирает.
Ко всему прочему, кроме того, что они некомпетентны, так еще соплячки хамят по любому поводу. Решение напрашивается само-собой. Как говорится, даже если банк останется единственным, обслуживаться в нем желания нет окончательно.
А лучше по персоналу навскидку ВТБ, Альфа, МЕГА, в большинстве отделений даже Приват.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:51
Re: ПУМБ
Когда они год назад сидели и делали, что от них хотели по тетрадкам, это другое.
Сейчас же хамским образом некомпетентно могут заявить, что если у вас нет средств на карте, то у вас нет депозитов и карта в пакете депозитном Вам не положена. Ладно, не стоит оно потраченного времени.
Но суть в том, что даже закрыть дела с банком нормально нельзя.
п.с. И в заключении.
Я не так часто пишу какие либо отзывы, в некоторых ветках банков не пишу вообще, хотя сотрудничаю. Когда сотрудничество и обслуживание входит в какие то рамки вменяемого, адекватного человеческого фактора - тогда и разговора нет, но здесь просто клоака "черной дыры".
Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:28
Re: ПУМБ
Как перевестись с одного отделения в другое без посещения отделения? Колцентр говорит, что в телефонном режиме нельзя. Раньше (в 2016 году) было можно, когда отменили?
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:34
уже нельзя.
теперь другая система ... вы приходите в любое отделение и они пересылают все ваши заявы в ваше - и там делают.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 13:27
Банка йде хибною дорогою...кожне відділення має бути як рідне....як було в покійній Платині, наприклад.
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:31
Даа, это печально.
Если бы это было для "Персон", типа там "персональный менеджер и вип обслуживание" - то еще имело бы смысл.
Хотя, когда я давно активно пользовался банком и там был старый обученный персонал, то меня и без всяких "званий" частенько даже нач.отделения обслуживала, а после их косяка (выдали с карты доллары, а списали гривнями 1 к 1, а через полчаса расчехлили свою ошибку ) появился и менеджер персональный и кассир
А так, как это реализовали теперь - мне лично этого смысл не понятен.
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:18
PUMB
Уважаемый представитель банка. Пользователи ПУМБ online смогут когда нибудь увидеть в "Истории операций" две очень нужные строки: приход в валюте карты за выбранный период и расход в валюте карты за выбранный период? 21 век на дворе. Почему я должен сидеть и проверять выписку с калькулятором в руках? Когда в месяц 100-200 операций по карте это довольно муторно. Функцию экспорта в Exсel не предлагать - файл на выходе весьма сырой с некорректным обозначением валют, ненужными пробелами-разделителями между разрядами цифр ну и другие мелочи...
Также уже не надеемся увидеть в кабинете период действия пакета (нужно помнить, особенно когда открыто несколько счетов) и сумма расхода по пакету за период действия (чтобы понимать "попал" ты на абонплату или нет).
В пакете "Дбайлыва" возможно добавить в выписке маркировку операций, по которым начислили кэшбэк? Ну или хотя бы добавить колонку с МСС кодами операций - сами будем разбираться. Последнее начисление показало - похоже, что не все продуктовые магазины являются таковыми (возможно в платежных терминалах установлен некорректный код). Почему-то у Монобанка все видно сразу после операции и можно разобраться по горячим следам. Кстати, не планируете увеличения списка кодов для начисления кэшбека ? Не хватает еще хотя бы аптек.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:54
Подскажите, через пумб хаб оплата комуналки проходит нормально? Как покупка с начислением кеш-бека (Б5 от ТАСА)?
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:00
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