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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2100210121022103 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 746 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 181 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 78 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 110 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 202 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 175 Всього голосів : 746 Додано: Сер 25 кві, 2018 09:10 Blister написав: PUMB

Уважаемый представитель банка. Пользователи ПУМБ online смогут когда нибудь увидеть в "Истории операций" две очень нужные строки: приход в валюте карты за выбранный период и расход в валюте карты за выбранный период? 21 век на дворе. Почему я должен сидеть и проверять выписку с калькулятором в руках? Когда в месяц 100-200 операций по карте это довольно муторно. Функцию экспорта в Exсel не предлагать - файл на выходе весьма сырой с некорректным обозначением валют, ненужными пробелами-разделителями между разрядами цифр ну и другие мелочи...

Также уже не надеемся увидеть в кабинете период действия пакета (нужно помнить, особенно когда открыто несколько счетов) и сумма расхода по пакету за период действия (чтобы понимать "попал" ты на абонплату или нет).

В пакете "Дбайлыва" возможно добавить в выписке маркировку операций, по которым начислили кэшбэк? Ну или хотя бы добавить колонку с МСС кодами операций - сами будем разбираться. Последнее начисление показало - похоже, что не все продуктовые магазины являются таковыми (возможно в платежных терминалах установлен некорректный код). Почему-то у Монобанка все видно сразу после операции и можно разобраться по горячим следам. Кстати, не планируете увеличения списка кодов для начисления кэшбека ? Не хватает еще хотя бы аптек. Уважаемый представитель банка. Пользователи ПУМБ online смогут когда нибудь увидеть в "Истории операций" две очень нужные строки: приход в валюте карты за выбранный период и расход в валюте карты за выбранный период? 21 век на дворе. Почему я должен сидеть и проверять выписку с калькулятором в руках? Когда в месяц 100-200 операций по карте это довольно муторно. Функцию экспорта в Exсel не предлагать - файл на выходе весьма сырой с некорректным обозначением валют, ненужными пробелами-разделителями между разрядами цифр ну и другие мелочи...Также уже не надеемся увидеть в кабинете период действия пакета (нужно помнить, особенно когда открыто несколько счетов) и сумма расхода по пакету за период действия (чтобы понимать "попал" ты на абонплату или нет).В пакете "Дбайлыва" возможно добавить в выписке маркировку операций, по которым начислили кэшбэк? Ну или хотя бы добавить колонку с МСС кодами операций - сами будем разбираться. Последнее начисление показало - похоже, что не все продуктовые магазины являются таковыми (возможно в платежных терминалах установлен некорректный код). Почему-то у Монобанка все видно сразу после операции и можно разобраться по горячим следам. Кстати, не планируете увеличения списка кодов для начисления кэшбека? Не хватает еще хотя бы аптек.



Добрый день! Благодарим за ваши предложения и участие. Передадим информацию разработчикам. Добрый день! Благодарим за ваши предложения и участие. Передадим информацию разработчикам. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2042 З нами з: 19.07.11 Подякував: 772 раз. Подякували: 133 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 кві, 2018 14:50 выиграть тв\смарт Pumb

акция плати визой на 20гр и выиграй.

так там карту чере пос пркатать или можна и в и-нете со счета? или в и-нете картой?

спс v57 Повідомлень: 1681 З нами з: 14.03.10 Подякував: 62 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2100210121022103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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