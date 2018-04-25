Blister написав:

Уважаемый представитель банка. Пользователи ПУМБ online смогут когда нибудь увидеть в "Истории операций" две очень нужные строки: приход в валюте карты за выбранный период и расход в валюте карты за выбранный период? 21 век на дворе. Почему я должен сидеть и проверять выписку с калькулятором в руках? Когда в месяц 100-200 операций по карте это довольно муторно. Функцию экспорта в Exсel не предлагать - файл на выходе весьма сырой с некорректным обозначением валют, ненужными пробелами-разделителями между разрядами цифр ну и другие мелочи...Также уже не надеемся увидеть в кабинете период действия пакета (нужно помнить, особенно когда открыто несколько счетов) и сумма расхода по пакету за период действия (чтобы понимать "попал" ты на абонплату или нет).В пакете "Дбайлыва" возможно добавить в выписке маркировку операций, по которым начислили кэшбэк? Ну или хотя бы добавить колонку с МСС кодами операций - сами будем разбираться. Последнее начисление показало - похоже, что не все продуктовые магазины являются таковыми (возможно в платежных терминалах установлен некорректный код). Почему-то у Монобанка все видно сразу после операции и можно разобраться по горячим следам. Кстати, не планируете увеличения списка кодов для начисления кэшбека? Не хватает еще хотя бы аптек.