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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2100210121022103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:10

  Blister написав:PUMB
Уважаемый представитель банка. Пользователи ПУМБ online смогут когда нибудь увидеть в "Истории операций" две очень нужные строки: приход в валюте карты за выбранный период и расход в валюте карты за выбранный период? 21 век на дворе. Почему я должен сидеть и проверять выписку с калькулятором в руках? Когда в месяц 100-200 операций по карте это довольно муторно. Функцию экспорта в Exсel не предлагать - файл на выходе весьма сырой с некорректным обозначением валют, ненужными пробелами-разделителями между разрядами цифр ну и другие мелочи...
Также уже не надеемся увидеть в кабинете период действия пакета (нужно помнить, особенно когда открыто несколько счетов) и сумма расхода по пакету за период действия (чтобы понимать "попал" ты на абонплату или нет).
В пакете "Дбайлыва" возможно добавить в выписке маркировку операций, по которым начислили кэшбэк? Ну или хотя бы добавить колонку с МСС кодами операций - сами будем разбираться. Последнее начисление показало - похоже, что не все продуктовые магазины являются таковыми (возможно в платежных терминалах установлен некорректный код). Почему-то у Монобанка все видно сразу после операции и можно разобраться по горячим следам. Кстати, не планируете увеличения списка кодов для начисления кэшбека :wink:? Не хватает еще хотя бы аптек.


Добрый день! Благодарим за ваши предложения и участие. Передадим информацию разработчикам.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:50

выиграть тв\смарт

Pumb
акция плати визой на 20гр и выиграй.
так там карту чере пос пркатать или можна и в и-нете со счета? или в и-нете картой?
спс
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:16

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:18

Andrew75
не переносится.

переносится только в феврале на 28/29, если дата 30е
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:45

  qwe_ua написав:Andrew75
не переносится.

переносится только в феврале на 28/29, если дата 30е

Хорошо, вот у меня 30 числа расчётная дата. В этом месяце 30 апреля выходной. Получается, надо гасить кредитку завтра, 27 апреля?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:47

Andrew75
можно гасить 27,28,29 и даже 30го.
Зависит от способа.

Если гасить как р2р через сервис ПУМБ или переводом в ИБ, то можно и 17:00 30го.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:52

  qwe_ua написав:Andrew75
можно гасить 27,28,29 и даже 30го.
Зависит от способа.

Если гасить как р2р через сервис ПУМБ или переводом в ИБ, то можно и 17:00 30го.

Спасибо. А при р2р своим сервисом у ПУМБа точно проводка в тот-же день?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:55

  Andrew75 написав:Спасибо. А при р2р своим сервисом у ПУМБа точно проводка в тот-же день?

до 18:00 должно быть день в день. Но вам должно быть уже не критично, разницы в 10 и 17 нет никакой.
qwe_ua
 
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