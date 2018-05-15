Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?
Добрый день! Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день. Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.
Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?
Добрый день! Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день. Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.
Oktawa написав:Подскажите, есть ли какай-то лимит снятия наличных средств с карты в день/месяц? Ну чтобы не попасть под финмон...
Добрый день! Стандартный лимит на картах ПУМБ для снятия наличных средств - 2000 USD в день. При необходимости лимит можно изменить в ПУМБ online или по телефону горячей линии ПУМБ. Детально ознакомиться с лимитами можно на нашем сайте (Лимиты на операции с картами): https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/mitt
Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?
Добрый день! Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день. Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.
Де в м. Львів Ваші темінали працюють 24\7?
Вітаємо! У Львові зона 24\7 є у відділенні ПУМБ за адресою вул. Любінська, буд. 102.