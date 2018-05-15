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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2101210221032104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 749
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
177
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:22

  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?


Добрый день!
Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день.
Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:24

Re: ПУМБ

Через иб мумбы можно гасить даже в выходной до 21.30.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:25

  PUMB написав:
  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?


Добрый день!
Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день.
Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.

Де в м. Львів Ваші темінали працюють 24\7?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:28

  Oktawa написав:Подскажите, есть ли какай-то лимит снятия наличных средств с карты в день/месяц? Ну чтобы не попасть под финмон...


Добрый день!
Стандартный лимит на картах ПУМБ для снятия наличных средств - 2000 USD в день.
При необходимости лимит можно изменить в ПУМБ online или по телефону горячей линии ПУМБ.
Детально ознакомиться с лимитами можно на нашем сайте (Лимиты на операции с картами): https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/mitt
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:31

Re: ПУМБ

alex_b написав:Через иб мумбы можно гасить даже в выходной до 21.30.
Гасить может и можно, но платеж попадет в следующий день. Со всеми вытекающими.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:34

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:
  Andrew75 написав:Подскажите, пожалуйста, если расчётная дата по кредитке Все Можу выпадает на выходные, она переносится на предыдущий рабочий день или последующий?


Добрый день!
Расчетная дата не переносится если выпадает на выходной день.
Списание процентов по карте осуществляется в расчетный день. При этом точное время не оговорено и может быть на протяжении дня, поэтому оплату по карте советуем совершать до 29 числа включительно, если перевод через ПУМБ онлайн\ через терминал самообслуживания ПУМБ, или раньше, если способ погашения отличается от перечисленных.

Де в м. Львів Ваші темінали працюють 24\7?


Вітаємо! У Львові зона 24\7 є у відділенні ПУМБ за адресою вул. Любінська, буд. 102.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:36

PUMB, дякую за інфо...1 термінал на весь Львів? :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:36

  Квесторе_поверніться написав:PUMB, дякую за інфо...1 термінал на весь Львів? :(


Цілодобовий - так. Усі інші знаходяться у приміщенні, тому працюють згідно графіку роботи відділення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:49

Re: ПУМБ

qwe_ua написав:
alex_b написав:Через иб мумбы можно гасить даже в выходной до 21.30.
Гасить может и можно, но платеж попадет в следующий день. Со всеми вытекающими.
С карты другого банка до 18:00
Между своими счетами до 21:30

Без последствий.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 06:01

Re: ПУМБ

cdj2 написав:Между своими счетами до 21:30
Без последствий.

Влетите :)
qwe_ua
 
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