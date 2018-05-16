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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:02
PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?
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