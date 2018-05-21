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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2102210321042105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 749
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
177
Всього голосів : 749
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:02

PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:03

за пренести деньги комиссию берут? :shock:
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:02

  Marica написав:PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?


Добрый день!
На текущий момент мы предлагаем 3 основных пакета для физических лиц: Миттєва, Дбайлива, Безмежна. Карта уровня Visa Gold Chip может быть оформлена как дополнительная в рамках любого из этих пакетов. Стоимость оформления будет составлять 300 грн.
При осуществлении входящего перевода (2Р2) на карту комиссия не взимается.
Пополнение депозита осуществляется без комиссии.
Ознакомиться с Договором комплексного банковского обслуживания, а также с полным перечнем тарифов банка можно на нашем сайте https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/dbay
PUMB
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