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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:02
PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:02
Добрый день!
На текущий момент мы предлагаем 3 основных пакета для физических лиц: Миттєва, Дбайлива, Безмежна. Карта уровня Visa Gold Chip может быть оформлена как дополнительная в рамках любого из этих пакетов. Стоимость оформления будет составлять 300 грн.
При осуществлении входящего перевода (2Р2) на карту комиссия не взимается.
Пополнение депозита осуществляется без комиссии.
Ознакомиться с Договором комплексного банковского обслуживания, а также с полным перечнем тарифов банка можно на нашем сайте
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:38
PUMB А просто карту Виза Голд с чипом можно оформить? Мне сказали. 75 грн - и можно. А в другом отделении - сказали, что надо депозит от 200 тыс грн, и дадут. Одним словом, кто прав? И может ли эта карта работать как накопитель для депозита с пополнением, за который сейчас 8,5% дают?
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