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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 751
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 751
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:02

PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:03

за пренести деньги комиссию берут? :shock:
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:02

  Marica написав:PUMB Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?


Добрый день!
На текущий момент мы предлагаем 3 основных пакета для физических лиц: Миттєва, Дбайлива, Безмежна. Карта уровня Visa Gold Chip может быть оформлена как дополнительная в рамках любого из этих пакетов. Стоимость оформления будет составлять 300 грн.
При осуществлении входящего перевода (2Р2) на карту комиссия не взимается.
Пополнение депозита осуществляется без комиссии.
Ознакомиться с Договором комплексного банковского обслуживания, а также с полным перечнем тарифов банка можно на нашем сайте https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/dbay
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:38

PUMB А просто карту Виза Голд с чипом можно оформить? Мне сказали. 75 грн - и можно. А в другом отделении - сказали, что надо депозит от 200 тыс грн, и дадут. Одним словом, кто прав? И может ли эта карта работать как накопитель для депозита с пополнением, за который сейчас 8,5% дают?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:27

Re: ПУМБ

qwe_ua написав:
cdj2 написав:Между своими счетами до 21:30
Без последствий.

Влетите :)
Ни разу за несколько лет.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:41

Re: ПУМБ

питання до знатоків, як зараз пумба реагує на п2п, від якої сумми вішає 999999?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:32

Закрытие счетов ?

Необходимо ли закрывать все счета, продукт депозит, документально :?:
Долгое время был клиентом банка, как депозитчик, все вклады забрал под ноль. Необходимо ли закрывать все счета документально?
Этот вопрос я задал сотруднику банка и она ответила что все счета закроются сами автоматически и никакие заявления писать не нужно.
Правда ли это :?:
green
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:01

  green написав:Необходимо ли закрывать все счета, продукт депозит, документально :?:
Долгое время был клиентом банка, как депозитчик, все вклады забрал под ноль. Необходимо ли закрывать все счета документально?
Этот вопрос я задал сотруднику банка и она ответила что все счета закроются сами автоматически и никакие заявления писать не нужно.
Правда ли это :?:


Депозитные закрываются при закрытии депозита.
А вот текущие и карточные могут закрыть если 3 года не пользуютесь.
А могут и не закрыть и ввести комиссию еще. :lol:
Aps
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