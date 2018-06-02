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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50
Sergion написав:
На 30 на конец дня или 31е на конец дня не должно быть задолженности?
30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:24
qwe_ua написав: Sergion написав:
На 30 на конец дня или 31е на конец дня не должно быть задолженности?
30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
Строго 30-го. При условии что РД 30. Есть ещё другие РД.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:26
Кстати, почему 1-го не выплатили %% по депо?
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