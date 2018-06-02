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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2103210421052106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 751
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 751
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50

  Sergion написав:На 30 на конец дня или 31е на конец дня не должно быть задолженности?

30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:24

Re: ПУМБ

qwe_ua написав:
  Sergion написав:На 30 на конец дня или 31е на конец дня не должно быть задолженности?

30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
Строго 30-го. При условии что РД 30. Есть ещё другие РД.
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:26

Re: ПУМБ

Кстати, почему 1-го не выплатили %% по депо?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:45

cdj2 мне вчера в 20.45 капнули. Но депо открыт 01. А по другой открыт 13го вот 13 и капнет
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:47

Re: ПУМБ

cdj2 написав:
qwe_ua написав:
  Sergion написав:На 30 на конец дня или 31е на конец дня не должно быть задолженности?

30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
Строго 30-го. При условии что РД 30. Есть ещё другие РД.


В феврале нет 30го :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:53

qwe_ua

ну вот в феврале единственном мес. в году оно переносится наперед (на 28/29.02) - а так строго 30-го даже если он выходной. Но 30-е РД далеко не у всех - там на выбор предлагают 10, 20 или 30 число выбрать при оформлении карты.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:56

Re: ПУМБ

IMPRINTER написав:Но 30-е РД далеко не у всех - там на выбор предлагают 10, 20 или 30 число выбрать при оформлении карты.

А я что не так написал? :)
qwe_ua
 
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