30е (28-29февраля), если у вас расчетная дата 30е.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:24
Re: ПУМБ
Строго 30-го. При условии что РД 30. Есть ещё другие РД.
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:26
Re: ПУМБ
Кстати, почему 1-го не выплатили %% по депо?
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:45
cdj2 мне вчера в 20.45 капнули. Но депо открыт 01. А по другой открыт 13го вот 13 и капнет
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:47
Re: ПУМБ
Додано: Суб 02 чер, 2018 23:53
qwe_ua
ну вот в феврале единственном мес. в году оно переносится наперед (на 28/29.02) - а так строго 30-го даже если он выходной. Но 30-е РД далеко не у всех - там на выбор предлагают 10, 20 или 30 число выбрать при оформлении карты.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:56
Re: ПУМБ
А я что не так написал?
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