Додано: Суб 02 чер, 2018 23:53

qwe_ua



ну вот в феврале единственном мес. в году оно переносится наперед (на 28/29.02) - а так строго 30-го даже если он выходной. Но 30-е РД далеко не у всех - там на выбор предлагают 10, 20 или 30 число выбрать при оформлении карты.

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