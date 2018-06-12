Додано: Вів 12 чер, 2018 22:26

Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав: Маленькі дрібнички – великі наслідки. Ми віримо, що навіть маленька добра справа, спричиняє цілий ланцюг позитивних подій.



Тому, просто скасували комісію за поповнення мобільного через ПУМБ online для Київстар, Vodafone, Lifecell - з 01 червня!



Підхоплюй ланцюжок – це так легко. Маленькі дрібнички – великі наслідки. Ми віримо, що навіть маленька добра справа, спричиняє цілий ланцюг позитивних подій.Тому, просто скасували комісію за поповнення мобільного через ПУМБ online для Київстар, Vodafone, Lifecell - з 01 червня!Підхоплюй ланцюжок – це так легко.



Моня ударил по жлобам.Вот и начали добреть. Моня ударил по жлобам.Вот и начали добреть.

Зато этот гавнюк и шаромыжник ПУМБ блочит дебетные карты переводя их из пакетного "депозитного" с существующими депо во внепакетный режим, тем самым загоняя в минус и беря комис за обслуживание. А в следствии даже не может разблочить, кроме, как по спец заявке в тех отдел. Потому как, дебетные карты не могут автоматически блокироваться по тех. регламенту и соответственно не имеют регламента авто-разблокировки даже после погашения комиса. Т.е. подобным мошеничеством еще и кто-то занимается.И зашевелились только тогда, когда с потерей массы времени все таки был восстановлен доступ до карт и сняты все средства, а вот оф. обращения ни в правление банка ни в НБУ их в чувство не привели. Как говорится "хозяйке на заметку".Вот Вам еще один "позитиф".