Додано: Суб 23 чер, 2018 06:46

Коллеги, а скажите, какие тут лимиты на снятие нала с депокарты? По р2р знаю про неподъёмный лимит в 570$ по курсу НБУ, хотя практикой удалось подтвердить несколько меньше (может по другому курсу). И есть ли ограничения на входящий р2р? Чревато ли его снимать сразу?

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