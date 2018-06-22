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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 чер, 2018 19:24
Маленькі дрібнички – великі наслідки. Ми віримо, що навіть маленька добра справа, спричиняє цілий ланцюг позитивних подій.
Тому, просто скасували комісію за поповнення мобільного через ПУМБ online для Київстар, Vodafone, Lifecell - з 01 червня!
Підхоплюй ланцюжок – це так легко.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:38
Квесторе_поверніться написав:
Маленькі дрібнички – великі наслідки. Ми віримо, що навіть маленька добра справа, спричиняє цілий ланцюг позитивних подій.
Тому, просто скасували комісію за поповнення мобільного через ПУМБ online для Київстар, Vodafone, Lifecell - з 01 червня!
Підхоплюй ланцюжок – це так легко.
Моня ударил по жлобам.Вот и начали добреть.
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Ratatui
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:26
Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав:
Маленькі дрібнички – великі наслідки. Ми віримо, що навіть маленька добра справа, спричиняє цілий ланцюг позитивних подій.
Тому, просто скасували комісію за поповнення мобільного через ПУМБ online для Київстар, Vodafone, Lifecell - з 01 червня!
Підхоплюй ланцюжок – це так легко.
Моня ударил по жлобам.Вот и начали добреть.
Зато этот гавнюк и шаромыжник ПУМБ блочит дебетные карты переводя их из пакетного "депозитного" с существующими депо во внепакетный режим, тем самым загоняя в минус и беря комис за обслуживание. А в следствии даже не может разблочить, кроме, как по спец заявке в тех отдел. Потому как, дебетные карты не могут автоматически блокироваться по тех. регламенту и соответственно не имеют регламента авто-разблокировки даже после погашения комиса. Т.е. подобным мошеничеством еще и кто-то занимается.
И зашевелились только тогда, когда с потерей массы времени все таки был восстановлен доступ до карт и сняты все средства, а вот оф. обращения ни в правление банка ни в НБУ их в чувство не привели. Как говорится "хозяйке на заметку".
Вот Вам еще один "позитиф".
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ruvex
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:52
ruvex написав:
Зато этот гавнюк и шаромыжник ПУМБ блочит дебетные карты переводя их из пакетного "депозитного" с существующими депо во внепакетный режим
Як пояснюють?
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V2
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:57
ruvex написав: Потому как, дебетные карты не могут автоматически блокироваться по тех. регламенту и соответственно не имеют регламента авто-разблокировки даже после погашения комиса.
Да прям, попробуйте не заплатить за пакет месяца 3 подряд, потом расскажите как не могут автоматически блокироваться
И блокируются, и разблокируются после погашения.
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qwe_ua
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Додано: Вів 12 чер, 2018 23:14
qwe_ua написав:
ruvex написав: Потому как, дебетные карты не могут автоматически блокироваться по тех. регламенту и соответственно не имеют регламента авто-разблокировки даже после погашения комиса.
Да прям, попробуйте не заплатить за пакет месяца 3 подряд, потом расскажите как не могут автоматически блокироваться
И блокируются, и разблокируются после погашения.
Да прям. Получал оф. ответ относительно карт в пакете депозитный. По регламенту не должны блокироваться, посему на ГЛ разблокировка не возможна. Только через тех отдел, по спец заявке. По этому делу я все круги прошел, так что мне нечего рассказывать.
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ruvex
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Додано: Вів 12 чер, 2018 23:17
V2 написав: ruvex написав:
Зато этот гавнюк и шаромыжник ПУМБ блочит дебетные карты переводя их из пакетного "депозитного" с существующими депо во внепакетный режим
Як пояснюють?
Отделение.
Все просто, клиент не знает, какую карту получает. Сотрудников ранее работавших нет, журналы поднимать нет времени.
По оф. заявке ответили, что банк выпустил карту вне пакета, которая имеет комис за обслуживание. На вопрос, который был в моем обращении, почему эта комиссия возникла только на третьем и последней году карты, и по чьей заявке была выпущена единственная, но именно карта вне пакета, когда был открыт пакет 5 лет назад - не ответили.
После 2 месяцев переписки и в конечном итоге разблокировки карт только через тех. отдел в течении 4 дней, даже после внесения средств на карты и снятии впоследствии всех сумм с депо, начались звонки с предложениями рассмотреть данный вопрос тщательнее.
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ruvex
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Додано: Суб 23 чер, 2018 06:46
Коллеги, а скажите, какие тут лимиты на снятие нала с депокарты? По р2р знаю про неподъёмный лимит в 570$ по курсу НБУ, хотя практикой удалось подтвердить несколько меньше (может по другому курсу). И есть ли ограничения на входящий р2р? Чревато ли его снимать сразу?
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:23
kreuz написав:
Коллеги, а скажите, какие тут лимиты на снятие нала с депокарты?
Сталкивалась с ограничением на снятие в чужих банкоматах 600$
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vollena71
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:30
vollena71
Снимается через ИБ/колл-центр.
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qwe_ua
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