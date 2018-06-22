А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:36
Овер тут начисляют, но если пополнили депо то через заявку на гл потом сторнируют. Свободный раньше (пару лет назад) в нерабочие дни открывался и учитывается со дня открытия. Сейчас не знаю
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