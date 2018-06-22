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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2105210621072108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 752
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 752
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06

А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?

Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
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kreuz
 
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kreuz
было что-то около 10 операций в день.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:36

  kreuz написав:А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?

Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?

Овер тут начисляют, но если пополнили депо то через заявку на гл потом сторнируют. Свободный раньше (пару лет назад) в нерабочие дни открывался и учитывается со дня открытия. Сейчас не знаю
Flamingo
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