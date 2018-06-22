Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06

А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?



Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?

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