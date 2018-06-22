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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:06
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:14
kreuz
было что-то около 10 операций в день.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 09:36
kreuz написав:
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
Овер тут начисляют, но если пополнили депо то через заявку на гл потом сторнируют. Свободный раньше (пару лет назад) в нерабочие дни открывался и учитывается со дня открытия. Сейчас не знаю
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Flamingo
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:20
Flamingo написав: kreuz написав:
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
Овер тут начисляют, но если пополнили депо то через заявку на гл потом сторнируют. Свободный раньше (пару лет назад) в нерабочие дни открывался и учитывается со дня открытия. Сейчас не знаю
Девочка из КЦ грит, шо через мобильный ПУМБ можно только с ПУМБ карт переводить и лимит в 25к только тут. А через сайт якобы можно и с других, и лимитов типа нет. Правда что-ли?
Мальчик из КЦ грит, шо теховер по депокарте не штрафуется, даже при снятии через банкомат, не говоря уже об открытии депо. Сталкивался кто?
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:28
kreuz написав:
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
вход через родной п2п до 18.00 проводка этим же днем после закрытия дня.
через чужой п2п - на следующий, через день а то и больше ...
поэтому естественно теховер может быть.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:42
IMPRINTER написав: kreuz написав:
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
вход через родной п2п до 18.00 проводка этим же днем после закрытия дня.
через чужой п2п - на следующий, через день а то и больше ...
поэтому естественно теховер может быть.
Приветствую, шановний! Как всегда из практики. А выходные проводки будут же по любому в будние, а значит овер высоковероятен? Главное, чтобы тут за него не штрафонули...
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:43
Flamingo написав: kreuz написав:
А про вход по р2р есть что сказать? И чреват ли тут овер?
Кстати, а Свободный в не банковское тут можно открыть? По счёту в рабочий проведут или день в день?
Овер тут начисляют, но если пополнили депо то через заявку на гл потом сторнируют. Свободный раньше (пару лет назад) в нерабочие дни открывался и учитывается со дня открытия. Сейчас не знаю
А снять со свободного тоже можно свободно, в том числе в выходные?
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kreuz
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:00
kreuz
внутрибанк по выходным проводится
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:01
kreuz написав:
А снять со свободного тоже можно свободно, в том числе в выходные?
да.
тут все четко - это вам не постернак.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:53
kreuz написав:
Мальчик из КЦ грит, шо теховер по депокарте не штрафуется, даже при снятии через банкомат, не говоря уже об открытии депо. Сталкивался кто?
мне на депокарту зашел возврат из магазина, я его сразу снял в кассе - попал на штраф за теховер
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