Согласно тарифов штраф? Мальчик говорил, что по звонку должны сторнировать штраф, поскольку в депотарифе его нет, но я лично не проверял, до тарифов не добрался.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:43
Согласно тарифов штраф? Мальчик говорил, что по звонку должны сторнировать штраф, поскольку в депотарифе его нет, но я лично не проверял, до тарифов не добрался.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:42
А какую сумму можно в сутки перевести из карты ПУМБа на карту Приват через систему sendmoney.pb.ua?
Операторы на горячке ПУМБа говорят в сутки не более 537 у.е. по курсу. И поднять не хотят - говорят низя
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:51
не 537, а 570 ...
да именно так и есть - через сторонние п2п-ресурсы - экв. 570 долл. по курсу нбу - лимит неподымаемый.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:03
спасибо. вы всегда понятно отвечаете.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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