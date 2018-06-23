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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2106210721082109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 753
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:43

  J написав:
  kreuz написав:Мальчик из КЦ грит, шо теховер по депокарте не штрафуется, даже при снятии через банкомат, не говоря уже об открытии депо. Сталкивался кто?

мне на депокарту зашел возврат из магазина, я его сразу снял в кассе - попал на штраф за теховер

Согласно тарифов штраф? Мальчик говорил, что по звонку должны сторнировать штраф, поскольку в депотарифе его нет, но я лично не проверял, до тарифов не добрался.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:42

А какую сумму можно в сутки перевести из карты ПУМБа на карту Приват через систему sendmoney.pb.ua?
Операторы на горячке ПУМБа говорят в сутки не более 537 у.е. по курсу. И поднять не хотят - говорят низя :oops: :oops: :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:51

  Игорь Алексеевич написав:А какую сумму можно в сутки перевести из карты ПУМБа на карту Приват через систему sendmoney.pb.ua?
Операторы на горячке ПУМБа говорят в сутки не более 537 у.е. по курсу. И поднять не хотят - говорят низя :oops: :oops: :oops:


не 537, а 570 ...

да именно так и есть - через сторонние п2п-ресурсы - экв. 570 долл. по курсу нбу - лимит неподымаемый.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:03

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:А какую сумму можно в сутки перевести из карты ПУМБа на карту Приват через систему sendmoney.pb.ua?
Операторы на горячке ПУМБа говорят в сутки не более 537 у.е. по курсу. И поднять не хотят - говорят низя :oops: :oops: :oops:


не 537, а 570 ...

да именно так и есть - через сторонние п2п-ресурсы - экв. 570 долл. по курсу нбу - лимит неподымаемый.


спасибо. вы всегда понятно отвечаете.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 346 раз.
 
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  #<1 ... 2106210721082109
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