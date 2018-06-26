Додано: Пон 25 чер, 2018 11:48

Думаю курс надо всё же иной брать поскольку мне по НБУшном не пропустило выход, пришлось снижать сумму, хотя про 570 у всех единое мнение...

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