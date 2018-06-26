Согласно тарифов штраф? Мальчик говорил, что по звонку должны сторнировать штраф, поскольку в депотарифе его нет, но я лично не проверял, до тарифов не добрался.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 17:43
Согласно тарифов штраф? Мальчик говорил, что по звонку должны сторнировать штраф, поскольку в депотарифе его нет, но я лично не проверял, до тарифов не добрался.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:42
А какую сумму можно в сутки перевести из карты ПУМБа на карту Приват через систему sendmoney.pb.ua?
Операторы на горячке ПУМБа говорят в сутки не более 537 у.е. по курсу. И поднять не хотят - говорят низя
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 24 чер, 2018 16:51
не 537, а 570 ...
да именно так и есть - через сторонние п2п-ресурсы - экв. 570 долл. по курсу нбу - лимит неподымаемый.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:03
спасибо. вы всегда понятно отвечаете.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:48
Re: ПУМБ
Думаю курс надо всё же иной брать поскольку мне по НБУшном не пропустило выход, пришлось снижать сумму, хотя про 570 у всех единое мнение...
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:23
это не мнение - это указано в официальных лимитах
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:55
Написано то красиво, спору нет, но на вопрос как работает не отвечает. Вот скажите, как по-вашему, в какую из дат (с 20 по 22.06) операция на 15052 грн не прошла, а несколько меньше уже прошла, ну и какой курс НБУ был на этот день?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:26
На 22.06 курс НБУ 26.305365, должна пройти сумма меньше 14 994грн. А"несколько меньше" это сколько?
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