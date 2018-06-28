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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2107210821092110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 753
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
203
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
178
Всього голосів : 753
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:24

По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:36

  kreuz написав:По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?

Не более 14999 может быть ограничение сервиса р2р.
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vollena71
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Подякував: 288 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:38

В МАБе можно больше, ограничение на стороне ПУМБа.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 2107210821092110
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