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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:24
По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:36
Не более 14999 может быть ограничение сервиса р2р.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:38
В МАБе можно больше, ограничение на стороне ПУМБа.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:38
Re: ПУМБ
Так и с пумбы уходило 15к+ если бакс дорожал.
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