Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:24

По 26,48 я мог бы 15093,60 грн (ну или 15091,28 грн по более точному курсу) провести, а моя сумма и так была меньше, поэтому это никак не объясняет причину. Может там 570$, но не более 15000 грн?

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